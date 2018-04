Leverkusen bate o Mainz e reassume liderança

O invicto Leverkusen, com 38 pontos em 18 partidas, saiu perdendo no início da partida com o ataque de Tim Hoogland, mas Michael Kadlec, Tranquillo Barnetta e Toni Kroos logo mudaram a história do jogo.

O Mainz assustou o Leverkusen quando diminuiu a vantagem do anfitrião com gol de Niko Bungert aos 22 minutos do segundo tempo, antes de Eren Derdiyok selar a vitória a dois minutos do final com um chute rasteiro.

O Bayern tem 36 pontos após a vitória por 2 x 0 sobre o Hoffenheim, na sexta-feira, enquanto o Hamburgo subiu para a terceira colocação com 34 pontos ao derrotar o Freiburg por 2 x 0.

O Schalke 04, também com 34, recebe o Nuremberg no domingo.

O lanterna Hertha Berlin conseguiu sua segunda vitória consecutiva na temporada, batendo o anfitrião Hanover 96 por 3 x 0, com o novo contratado Fanis Gekas marcando o terceiro gol do Hertha.

LIDERANÇA CURTA

O Bayern de Munique havia assumido a liderança do Alemão pela primeira vez em 18 meses com a vitória sobre o Hoffenheim, na sexta-feira --sua sétima vitória consecutiva em todas as competições--, mas sua permanência na primeira colocação foi curta apesar de o Leverkusen sair perdendo no sábado.

(Por Karolos Grohmann)