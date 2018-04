Leverkusen e Borussia Dortmund tropeçam no Alemão O Bayern de Munique foi o grande vitorioso da 18ª rodada do Campeonato Alemão, mesmo que ela só se encerre neste domingo. Um dia após derrotar o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0, fora de casa, o time se consolidou com uma vantagem muito confortável na liderança do torneio ao ver Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, seus dois principais concorrentes ao título, tropeçarem.