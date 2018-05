Leverkusen empata com Dortmund e fica longe do 3º lugar no Alemão

LEVERKUSEN - O Bayer Leverkusen está mais distante do objetivo de obter uma vaga direto na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Neste sábado, em casa, o time não passou de um empata por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Alemão.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen chegou aos 55 pontos, na quarta colocação no Campeonato Alemão e a três do Schalke 04, que está em terceiro lugar, ficando com a última vaga direto na fase de grupos da Liga dos Campeões. E o time de Gelsenkirchen ainda vai entrar em campo nesta rodada, no domingo, quando vai receber o Borussia Mönchengladbach. Já o Dortmund, com o empate, chegou aos 65 pontos, na vice-liderança.

A partida deste sábado teve os seus quatro gols marcados no primeiro tempo. Lars Bender abriu o placar aos sete minutos para o Bayer Leverkusen, mas Oliver Kirch igualou aos 29. Gonzalo Castro colocou novamente o time em vantagem aos 35 minutos. Porém, aos 39, Marco Reus converteu pênalti e empatou o duelo em 2 a 2.