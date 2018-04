Leverkusen faz 3 gols em 6 minutos, bate Schalke e fica perto da Liga

O Bayer Leverkusen conseguiu uma vitória espetacular neste sábado e ficou muito perto de garantir vaga à fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois de sair perdendo por dois gols de diferença, conseguiu marcar três vezes em seis minutos e venceu o Schalke 04 por 3 a 2, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Alemão.

A três rodadas do término da competição, o Leverkusen foi a 54 pontos, na terceira colocação, cinco à frente do Hertha Berlin, que está em quarto. O Schalke, com o quarto jogo seguido sem vitória (três derrotas e um empate), vê a Liga dos Campeões cada vez mais distante - é o sétimo colocado, com 45 pontos, mas segue na luta direta por uma vaga na Liga Europa.

A partida teve dois tempos opostos. No primeiro, o Schalke mandou e desperdiçou um pênalti logo aos quatro minutos. Huntelaar perdeu. Dez minutos mais tarde, veio o gol. Choupo-Moting foi acionado por Meyer, avançou e bateu. A bola desviou na zaga e enganou o goleiro. O segundo veio aos 29. Sané tabelou com Meyer, recebeu na área e ampliou.

O Leverkusen acordou na etapa final. Aos nove minutos, Julian Brandt recebeu passe de Bellarabi e diminuiu. Dois minutos mais tarde, Bellarabi aproveitou lançamento de Henrichs pelo lado esquerdo e bateu em direção ao gol surpreendendo o goleiro Fährmann. Assustado com o empate, o Schalke ainda assistiu à virada dos visitantes aos 15. Brandt tocou para Chicharito, que bateu cruzado: 3 a 2.

Na próxima rodada, o Schalke tentará a reabilitação contra o lanterna e virtual rebaixado Hannover, no sábado. O Bayer Leverkusen tem um jogo importante para confirmar uma vaga à fase de grupos da Liga dos Campeões. No mesmo dia, enfrentará o Hertha, fora de casa, adversário que vem de duas derrotas seguidas e hoje ocupa a quarta posição, posto que leva aos playoffs por uma vaga na próxima edição do principal torneio europeu de clubes.