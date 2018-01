Leverkusen ganha com gols brasileiros Com gols de Juan e Athirson (mais Berbatov), o Bayer Leverkusen ganhou neste domingo por 3 a 1 do Duisburg (o gol foi de Lavric), na casa do adversário, no complemento da rodada do Campeonato Alemão 2005/06. A vitória, porém, faz com que o Leverkusen continue em posições intermediárias na classificação (sétimo, com sete pontos). Já o Duisburg é o 16.º (antepenúltimo), com apenas dois pontos. No outro jogo disputado neste domingo, Schalke 04 e Hertha Berlim não saíram do empate por 0 a 0. Assim, na classificação, o Schalke é quarto colocado, com nove pontos, e o Hertha é sexto, com um ponto a menos (oito).