Leverkusen ganha, Nuremberg empata Nos dois jogos realizados neste domingo pelo Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen (7.º, com 49 pontos) ganhou do Werder Bremem (5.º, com 50) por 2 a 1 - gols de Krzynowek e Babic, para o Bayer, com Klose descontando, enquanto que Nuremberg (13.º, 35) e Borussia Moenchengladbach (15.º, 31) empataram por 0 a 0. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Alemão 2004/05.