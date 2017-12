Leverkusen goleia no Campeonato Alemão Dois jogos fecharam neste domingo a primeira rodada do Campeonato Alemão. O destaque ficou por conta da goleada fora de casa do Bayer Leverkusen sobre o Eintracht Frankfurt: 4 a 0, com gols de Berbatov, Voronin, Schneider e Krzynowek. Vasosk descontou para o time anfitrião. Na outra partida, o Schalke 04 bateu o Kaiserslautern, em casa, por 2 a 1, de virada. Altintop abriu o placar para os visitantes e Larsen e Krstajic deram a vitória ao Schalke. Os líderes do campeonato são Werder Bremen, Bayern de Munique, Hamburgo, Colônia, Bayer Leverkusen e Schalke 04.