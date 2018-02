Leverkusen obtém sua 5a vitória seguida no campeonato alemão O Bayer Leverkusen ampliou sua sequência de vitórias na liga alemã para cinco partidas consecutivas, ao derrotar por 3 x 0 o Hansa Rostock neste domingo. O Leverkusen tomou a dianteira logo no início graças a Simon Rolfes. No segundo tempo, um pênalti de Paul Freier e outro gol de Theofanis Gekas garantiram uma vitória tranquila. O resultado ajudou o time a ganhar terreno na corrida pelo título, ainda mais depois dos três primeiros colocados terem perdido pontos no sábado. Faltando uma rodada para o longo intervalo do meio da temporada, o Bayern de Munique continua a liderar a tabela com 35 pontos em 16 jogos, apesar de ter tido um empate sem gols com o Duisburg em casa. O Werder Bremen, derrotado por 4 x 3 pelo Hanover 96, está em segundo com 33 pontos, com o Hamburg SV em terceiro com 31 pontos, depois de seu empate sem gols em casa com o lanterna Energie Cottbus. O Leverkusen se situa na quarta colocação com 30 pontos. Foi uma semana bem sucedida para o time, que garantiu sua vaga na Copa da Uefa com uma vitória de 1 x 0 sobre o Sparta Prague na quinta-feira. "Estou encantado, sobretudo com o estilo do desempenho", disse o técnico Michael Skibbe em uma coletiva de imprensa. "Tudo somado foi o tipo de partida que você espera jogar quando atua em casa". Na outra disputa do domingo, o Nuremberg bateu o Hertha Berlin por 2 x 1 e saiu da zona de rebaixamento. O Nuremberg subiu para a 14a. colocação com 15 pontos. O Hertha está em 12. e soma 19 pontos.