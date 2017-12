Leverkusen perde a 1ª na Bundesliga O Bayern Leverkusen sofreu neste sábado sua primeira derrota no Campeonato Alemão. Em partida válida pela 15ª rodada, a equipe dos brasileiros Lucio e Zé Roberto perdeu para o Werder Bremen por dois a um. Bode e Verlaat marcaram para o Bremen. Schneider fez o único gol do Leverkusen. A fase da equipe alemã não é boa. No sábado, foi goleada (4 a 0) pelo Juventus, de Turim, em jogo válido pela Liga dos Campeões da Europa. Outra dupla brasileira, no entanto, foi muito bem na rodada. Amoroso e Ewerthon marcaram os dois gols da vitória do Borússia Dortmund por 2 a 0 sobre o Colonia. Amoroso abriu o placar ao converter uma cobrança de pênalti aos 17 minutos do primeiro tempo e o ex-corintiano Ewerthon ampliou aos 42. A rodada do Campeonato Alemão teve ainda os seguintes seguintes neste sábado. Múnich 1860 1 x 0 Energie Cottbus, Stuttgart 1 x 1 Borússia Moenchengladbach, Nuremberg 0 x 3 Schalke 04, Kaiserslautern 3 x 0 Friburgo, Hansa Rostock 1 x 2 Wolfsburgo. A 15ª rodada será completada neste domingo com mais dois jogos: Hertha Berlín x Bayern Múnich e Hamburgo x St. Pauli.