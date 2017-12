Leverkusen perde, mas é "campeão? O Bayer Leverkusen terminou o primeiro turno do Campeonato Alemão como o primeiro colocado, apesar da derrota, por 2 a 1, diante do Hertha Berlin. O título de ?campeão de outono? foi obtido graças ao empate, por 1 a 1, do Borussia Dortmund frente ao Werder Bremen. Com estes resultados, a equipe de Leverkusen terminou o turno com 39 pontos, um a mais do que o Borussia. O gol da equipe de Dortmund foi marcado pelo brasileiro Éwerthon, ex-Corinthians. Outro destaque da rodada deste sábado foi a derrota do campeão Bayern de Munique, por 1 a 0, para o Hansa Rostock. Demais resultados: TSV 1860 Munich 2 x 2 Borussia Moenchengladbach, Nuremberg 0 x 0 FC St Pauli, Hamburgo 1 x 1 Freiburg, Colonia 0 x 0 Energie Cottbus. Jogos deste domingo: VfL Wolfsburg x Schalke 04 e Kaiserslautern x Stuttgart.