Leverkusen sofre, mas bate Karlsruher e avança na Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen venceu o Karlsruher na prorrogação nesta sexta-feira, pela primeira fase da Copa da Alemanha, torneio considerado o segundo mais importante do futebol alemão. Em jogo disputado na cidade de Karlsruhe, na região sudoeste do país, o time visitante superou uma fraca atuação nos 90 minutos regulamentares, no qual empatou por 0 a 0, e arrancou no tempo extra para garantir a vaga o triunfo por 3 a 0.

O confronto foi marcado pela movimentação intensa desde o apito inicial. As duas equipes alternavam oportunidades de gol, como no primeiro minuto, quando o Bayer Leverkusen atacou pela primeira vez com Bellarabi, que arrancou pela direita e tentou encobrir o goleiro adversário, mas a bola subiu demais.

O Karlsruher mostrou que não seria um oponente fraco e chegou com perigo aos 12 minutos, com Zawada, que limpou a zaga e bateu firme, mas o goleiro do Bayer teve muito reflexo e conseguiu interceptar o chute. O time de Leverkusen mostrou força e quase abriu o placar em pelo menos outras duas oportunidades na primeira etapa.

No segundo tempo, o time local voltou com mais disposição e conseguiu ter mais volume de jogo. O Karlsruher buscou o gol, mas o duelo seguiu equilibrado, com ambos os times alternando boas jogadas de ataque e levando perigo para os goleiros. No entanto, o placar de 0 a 0 se manteve até o fim do tempo regulamentar, obrigando os times à jogar uma prorrogação de 30 minutos.

Apesar da boa apresentação da equipe da casa nos primeiros 90 minutos, o Leverkusen confirmou a sua superioridade e definiu a classificação ainda nos primeiros 15 minutos do tempo extra.

Dominik Kohr abriu o placar, aos dois minutos, com uma cabeçada forte depois de uma cobrança de falta do lado esquerdo da área. Seis minutos mais tarde, o finlandês Pohjanpalo ampliou em boa jogada pela direita do ataque. Aos 15, uma ótima tabela do Bayer foi finalizada com perfeição pelo jamaicano Leon Bailey: 3 a 0.

Mais três jogos foram realizados, nesta sexta-feira, pela primeira rodada da Copa da Alemanha. O Koblenz perdeu em casa para o Dynamo Dresden por 3 a 2. O Kiel venceu por 2 a 1 o Eintracht Braunschweig, que na temporada passada foi derrotado pelo Wolfsburg em um playoff que valia uma vaga na primeira divisão do Campeonato Alemão.

O Rot-Weiss Essen perdeu de virada para o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, sendo que o segundo gol da equipe visitante foi assinalado pelo meia brasileiro Raffael, de 32 anos.