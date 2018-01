Leverkusen tropeça em casa diante do Ingolstadt e fica mais longe do G4 no Alemão

O Bayer Leverkusen tropeçou neste domingo diante do Ingolstadt, em casa, com uma derrota por 2 a 1 e continua na parte intermediária da tabela de classificação do Campeonato Alemão. O time visitante, apesar do resultado positivo, ainda não conseguiu deixar a zona de rebaixamento.

A equipe anfitriã foi surpreendida ainda no primeiro tempo com um gol de Alfredo Morales, aos 26 minutos. A situação piorou aos quatro da etapa final, quando o Bayer Leverkusen ficou com um jogador a mais após a expulsão de Charles Aranguiz.

Mesmo com um a menos, os donos da casa esboçaram uma reação e chegaram ao empate com Mehmedi, aos 18. Dez minutos depois, no entanto, o Ingolstadt voltou a ficar na frente do placar e garantiu a vitória com Almog Cohen.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O triunfo levou o time visitante à 16.ª colocação com 12 pontos, a um de deixar a zona de rebaixamento. Os anfitriões desperdiçaram a chance de encostar no G4 e ocupam apenas o nono lugar com 20 pontos, a sete do grupo que vai à Liga dos Campeões da Europa.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, pela 18.ª rodada, a última antes da pausa tradicional do rigoroso inverno europeu. O Ingolstadt receberá o Freiburg, enquanto que o Bayer Leverkusen visitará o Colônia.