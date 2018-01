Leverkusen vence Bayern por 2 a 1 O Bayer Leverkusen surpreendeu o líder Bayern Munique neste sábado e venceu o adversário por 2 a 1, com gols do zagueiro brasileiro Lucio e de Bierofka. Hasan Salihamidzic descontou para o time de Munique. Apesar da derrota, o Bayern acabou beneficiado pela derrota de seus concorrentes diretos e lidera o Campeonato Alemão, com 16 pontos, após sete rodadas. Nas demais partidas, o Borussia Dortmund assumiu a segunda colocação, com 13 pontos, ao vencer o Borussia Moenchengladbach por 1 a 0, gol marcado pelo atacante brasileiro Ewerthon. O Wolfsburgo venceu o Energie Cottbus por 1 a 0, o Munique 1860 bateu o Hertha Berlim por 1 a 0, o Hamburgo derrotou o Stuttgart por 3 a 2, o Arminia Bielefeld ganhou do Schalke 04 por 2 a 1 e o Hannover superou o Hansa Rostock por 2 a 1. Neste domingo completam a rodada Nurenberg x Kaiserslautern e Bochum x Werder Bremen.