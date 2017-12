Leverkusen vence e lidera na Alemanha O Bayer Leverkusen derrotou neste sábado o Cottbus por 2 a 0 e manteve a liderança do Campeonato Alemão com 53 pontos. Os gols foram marcados pelo brasileiro Zé Roberto, no início da partida, e pelo búlgaro Dimitar Berbatov. O Borrussia Dortmund também jogou neste sábado e venceu o Borussia Moench por 3 a 1, mantendo a vice-liderança do torneio com 52 pontos. Duas partidas completam a 26.ª rodada do torneio neste domingo. O Hertha recebe o Hamburgo e o Schalke 04 enfrenta o Stuttgart. Outros resultados deste sábado: Bayern Munique 2 x 1 Munich 1860 Hansa Rostock 2 x 1 Kaiserslauten Nurenberg 0 x 4 Werder Bremen ST. Pauli 1 x 0 Freiburg Wolfsburg 5 x 1 Colonia