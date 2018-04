Leverkusen vence Stuttgart e reassume vice-liderança O Bayer Leverkusen reassumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão neste domingo ao derrotar o Stuttgart por 4 a 2, em casa, em partida válida pela 23ª rodada do torneio. O resultado deixou a equipe com 45 pontos, dez atrás do líder Borussia Dortmund. Já o Stuttgart segue em situação complicada. A equipe está em penúltimo lugar, com apenas 19 pontos.