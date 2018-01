Levir abre treino para a torcida Em busca do apoio da torcida para o importante jogo com o Marília, sábado, no Caio Martins, pelo Quadrangular Final da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico do Botafogo, Levir Culpi, tomou uma atitude inédita: liberou a entrada dos torcedores no treino desta quinta-feira. O treinador, que prefere trabalhar com portões fechados, adotou esta medida, mas disse que tal fato não será uma constante. "Precisamos dos torcedores neste momento. Nada mais justo que eles nos acompanhem até o final", afirmou Levir. Cerca de 100 pessoas compareceram ao Caio Martins e manifestaram total apoio ao treinador, jogadores e dirigentes. Até o nome do presidente Bebeto de Freitas foi gritado durante o treinamento. No trabalho desta quinta-feira, Levir não pôde contar com o volante Túlio e o meia Camacho. O primeiro reclama de uma contusão no púbis enquanto o segundo sente dores musculares. Segundo os médicos do clube, ambos foram poupados e não preocupam para o jogo com o Marília. No treino desta sexta-feira Levir define se o meia Valdo será titular. O jogador disse que vai conversar com o treinador e confirmar que está recuperado da fratura no antebraço esquerdo. "Eu me sinto muito bem e tenho totais condições de começar a partida." Já Almir praticamente garantiu sua escalação na equipe. E ele vai voltar a atuar improvisado no ataque. Mas Levir ainda terá de definir o companheiro do jogador. Dill e Leandrão disputam a vaga e a tendência é a de que o segundo saia vencedor. O fato de ele ser o artilheiro do Botafogo na competição, com 12 gols, deve pesar na escolha do treinador. Na lateral-direita, Eliseu será o titular por causa da contusão de Márcio Gomes. Do lado esquerdo, Daniel substitui Jorginho Paulista, suspenso. O zagueiro Sandro, um dos veteranos do elenco alvinegro, espera que o Botafogo repita as atuações das fases anteriores da Série B. "Agora, não podemos deixar a peteca cair. É tudo ou nada."