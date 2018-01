Levir adia apresentação ao São Caetano Levir Culpi foi contratado na última quinta-feira e devia se apresentar nesta terça ao São Caetano, para substituir Estevam Soares. Mas, alegando problemas pessoais, o técnico atrasou sua chegada ao clube para quarta e não poderá comandar o time que enfrenta o Botafogo, no mesmo dia, no estádio Anacleto Campanella, pelo Brasileirão. Com isso, o interino Dino Camargo continua no comando do time do São Caetano, assim como já fez na partida do último sábado, quando venceu o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi. E Levir deve assistir ao jogo contra o Botafogo das tribunas do estádio - sua estréia ficaria para o sábado, com o Vasco, em São Januário. Para enfrentar o Botafogo, Dino Camargo só não contará com o lateral-direito Alessandro, que recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído por Renaldo. Enquanto espera Levir Culpi, o São Caetano ocupa a 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos.