Levir analisa Bota em jogo-treino O técnico do Botafogo, Levir Culpi, comandou nesta sexta-feira mais um dia de treinos da equipe na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio. Domingo, o Alvinegro realiza o seu primeiro jogo-treino em 2003, enfrentado o Tupi-MG. Será a primeira oportunidade de o treinador observar o elenco à disposição. "Pretendo testar a força do time, dar ritmo de jogo e observar os jogadores que não conheço", afirmou Levir. Ele revelou que o volante Túlio será uma das armas da equipe na temporada e que ele está sendo preparado para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Mas infelizmente terei que montar o time durante o Estadual."