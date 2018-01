Levir ansioso pelo reencontro com torcida Rio de Janeiro, 20 (AE) - O dia de 17 de novembro de 2002 jamais vai sair da cabeça do técnico Levir Culpi. Nesta data, o Palmeiras, até então dirigido por ele, era rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, ao ser derrotado pelo Vitória, por 4 a 3, em Salvador. E, ao entrar em campo no comando do Botafogo para enfrentar o Alviverde, neste sábado, o treinador disse não ter muita expectativa, mas espera reencontrar com a torcida que tanto reconheceu o seu trabalho e nunca lhe chamou de "burro". Leia mais no O Estado de S. Paulo