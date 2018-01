Levir aponta favoritismo do Fluminense O técnico Levir Culpi, do Botafogo, disse nesta quarta-feira que as contratações realizadas pelo Fluminense o tornaram favorito para a conquista do título do Campeonato Carioca. De acordo com ele, os atacantes Romário e Edmundo, além do meia Ramon, são jogadores de qualidade e reforços "de peso". "São jogadores que têm um currículo no futebol e, por isso, em uma análise mais fria, diria que realmente o Fluminense é o favorito", disse Culpi, em Nova Friburgo, onde o time do Botafogo realiza a pré-temporada para 2004. "Agora, somente uma seqüência de jogos poderá confirmar esse favoritismo. Mas é claro que os outros três clubes grandes (Botafogo, Vasco e Flamengo), por tradição, também são favoritos", completou Levir.