Levir aposta na pré-temporada para ser campeão Em seu segundo dia de trabalho no ano, o técnico do Atlético Mineiro, Levir Culpi, afirmou que a pré-temporada realizada no CT do clube, a Cidade do Galo, é fundamental para que a equipe possa chegar ao Campeonato Mineiro em condições de conquistar o título, que não vê desde 2000. "É necessário tirar o máximo de proveito desses dias de treinamento", afirmou o treinador, que se juntou na segunda-feira aos jogadores e defendeu o regime de concentração implantado nos primeiros dias de trabalho. "É bom estarmos juntos todo o tempo, assim podemos trabalhar os aspectos físicos, técnicos e psicológicos", disse o técnico, que restringiu o acompanhamento da imprensa no início do trabalho. "Não é questão de esconder algo, mas uma necessidade de mais privacidade e liberdade, até para poder falar certas coisas e corrigir as falhas detectadas", frisou o técnico. Já na segunda-feira, Levir comandou o primeiro treino com bola dos jogadores, que desde a semana passada vinham fazendo o trabalho de recuperação física. "Trabalhamos a parte física intercalando com treinos técnicos e táticos. Não temos tanto tempo assim e precisamos acelerar o processo", afirmou - a estréia no Estadual será no dia 21, contra o Villa Nova, no Mineirão.. O técnico disse que, por enquanto, não há jogadores descartados - ele pretende observar todos os 30 atletas que estão no grupo, e ninguém, nem mesmo os reforços recém-contratados, como o lateral Coelho (ex-Corinthians) e o zagueiro Vinícius (ex-Paulista), tem lugar assegurado entre os titulares. "Pretendo colocar em campo quem estiver melhor. Aqueles que mostrarem mais empenho e condições serão escalados", explicou. Empossado novamente Na noite de segunda-feira, enquanto os jogadores iniciavam a concentração, o presidente Ziza Valadares foi reempossado na presidência do clube. Ele ficará no cargo até o fim de 2009, ano em que o clube comemorará seu centenário. "Sei da grande tarefa e do enorme desafio que terei pela frente, mas tenho certeza que contarei com o apoio dos conselheiros e de todos os torcedores, que fazem a grandeza do Atlético", explicou. O cartola reiterou seu agradecimento à torcida, que incentivou o Atlético em toda a campanha na Série B e levou a time a ter a maior média de público do ano entre todos os times brasileiros. "Temos a maior, a mais aguerrida e a mais presente torcida do Brasil e com ela chegaremos aos títulos este ano. Não sou sonhador, mas ambicioso, e tenho convicção de que vamos atingir plenamente nossos objetivos", disparou Ziza.