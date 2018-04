Levir aprova atuação, mas culpa pontaria por derrota do Atlético-MG

O técnico Levir Culpi minimizou a derrota do Atlético Mineiro por 1 a 0 para o Atlético Paranaense, domingo, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, a sua equipe foi bem superior ao adversário, mas pecou nas finalizações, o que impediu o triunfo.

"Já vai ter jogo semana que vem e não podemos ficar lamentando. Só lamento duas coisas: a finalização, que foi nosso maior defeito, e a derrota. Tivemos um time equilibrado, mas faltou colocar a bola para dentro", afirmou o técnico da equipe mineira, que finalizou mais vezes e teve mais posse de bola do que o Atlético-PR, mas acabou parando no goleiro Weverton.

Batido, o Atlético-MG caiu para o oitavo lugar no Brasileirão, com quatro pontos. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai encarar o Vasco, no Independência, em duelo válido pela quarta rodada.