Levir aprova Dill, mas quer reforços O adiamento do jogo de volta entre Botafogo e Goiás, pela Copa do Brasil, do dia 30 de abril para o dia 1º de maio pegou de surpresa a diretoria alvinegra. De acordo com os dirigentes cariocas, isso só pode se concretizar se a partida da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, prevista inicialmente para sábado, dia 3, for adiada. Isto porque deve haver um espaço de 72 horas entre as partidas. Mas vale ressaltar que a tabela da Série B ainda não foi divulgada, portanto a diretoria da equipe carioca está trabalhando com hipóteses. Com relação ao time, o técnico Levir Culpi aguarda a apresentação do atacante Dill. Ele é esperado no clube na segunda-feira. Apesar de estar satisfeito com a nova contratação, o treinador ainda quer um zagueiro e um meia. A opção para a zaga era Régis, do São Paulo, mas o jogador se recusou em vir para o Alvinegro porque não queria disputar a Segunda Divisão.