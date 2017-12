Levir assina contrato com Atlético-MG O técnico Levir Culpi, ex-Sport, assinou contrato com o Atlético-MG, na manhã desta terça-feira, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Culpi, que já havia dirigido o clube entre 1994 e 1995, ano no qual foi campeão mineiro, vinha sendo pretendido por outras equipes, como o Santos. Ele alegou, porém, que pesaram em sua decisão o fato de gostar de Minas Gerais - onde também comandou o Cruzeiro por duas temporadas, conquistando títulos importantes e o vice-campeonato brasileiro de 1999 - e a estrutura de trabalho oferecida pelos dirigentes atleticanos. O treinador, que é paranaense, substitui Zé Maria Pena, que não teve sucesso no curto período em que assumiu o time principal e perdeu a decisão do Campeonato Estadual para o América. Culpi trouxe dois integrantes da comissão técnica: o preparador físico Carlinhos Neves e o auxiliar Luís Roberto Matter. Eles começam a trabalhar no dia 14, quando os jogadores de reapresentam e iniciam os preparativos para o Brasileiro. De acordo com Culpi, o Atlético deve precisar de três reforços para o segundo semestre, principalmente no setor defensivo, onde apontou a maior fragilidade da equipe.