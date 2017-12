Levir assume erro na derrota do Botafogo O técnico Levir Culpi reconheceu o seu erro no jogo contra o Sport, ao escalar um time mais defensivo, mudando o esquema 4-4-2 para o 3-5-2 minutos antes do início da partida em que o Botafogo acabou derrotado por 3 a 1. "Errei e assumo isso. Mas agora temos que pensar no Marília. É vencer ou vencer", disse o treinador, lembrando do jogo do próximo domingo, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. Levir garantiu que o Botafogo vai conseguir a classificação para a primeira divisão. Ele, porém, tem dois problemas para definir o time. O lateral-direito Márcio Gomes está machucado e o lateral-esquerdo Jorginho Paulista irá cumprir suspensão. Com isso, a tendência é a de que Eliseu e Daniel entrem na equipe titular. Polêmicas - A direção do Botafogo resolveu desafiar o lateral-esquerdo Galego, do Marília, que disse ter sido procurado por um representante do clube carioca e que esta pessoa teria oferecido um acordo para que as duas equipes armassem um resultado que as classificaria para o quadrangular final da Série B do Brasileiro. De fato, na última rodada da segunda fase, os dois times se enfrentaram e, com o empate por 2 a 2, garantiram suas vagas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, por sua vez, disse que não tomou conhecimento da acusação do jogador do Marília. "Mas, ficando provado que tal esquema realmente aconteceu, o tribunal pode tomar uma providência contra as duas equipes", afirmou o desembargador. A punição para os envolvidos varia de 90 a 360 dias de suspensão, de acordo com o artigo 289 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF). Sobre a briga com um torcedor, na porta do hotel em que o Botafogo ficou hospedado em Recife, o presidente Bebeto de Freitas se justificou. "Foi uma bobagem. Durante a campanha eleitoral este mesmo cidadão falou coisas absurdas", disse o dirigente do clube carioca, completando que estava com a "cabeça quente" por causa da derrota para o Sport. O rapaz agredido por Bebeto havia chamado o dirigente de ladrão e safado.