Levir assume o São Caetano nesta terça O técnico Levir Culpi não tem do que reclamar do São Caetano, o seu novo clube. Ele vai assumir o time nesta terça-feira, em substituição a Estevam Soares, e vai encontrá-lo em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O São Caetano conseguiu sua melhor colocação no Brasileiro até agora graças à vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, no último sábado, no Morumbi. "Estamos numa posição de destaque, mas queremos mais. Acredito que o time tenha condições de ir mais longe", avaliou Levir Culpi. Para a partida contra o Botafogo, quarta-feira à noite, no Estádio Anacleto Campanella, Levir não poderá contar com o lateral-direito Alessandro. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Renaldo. É provável que Levir Culpi mantenha o esquema 3-5-2 e não faça mudanças radicais na equipe. Nesta terça-feira pela manhã, quando ele assume o cargo, haverá um treino coletivo.