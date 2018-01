Levir: Botafogo e Palmeiras são favoritos O técnico do Botafogo, Levir Culpi, voltou a admitir que Botafogo e Palmeiras serão os dois times que conquistarão a vaga para retornar à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro em 2004. O treinador já havia feito declaração semelhante durante a segunda fase da Série B. "Estamos há seis jogos do nosso objetivo. Estou mais do que nunca torcendo por Botafogo e Palmeiras. Mas cada um vai ter de demonstrar dentro de campo que pode voltar", afirmou Levir. O treinador ficou muito satisfeito com o treinamento de hoje, mesmo com a forte chuva em Angra dos Reis, litoral sul do Rio. De acordo com ele, o Alvinegro não precisa mais trabalhar a parte tática. "Este é um momento em que temos de olhar o lado físico dos jogadores e mantê-los em atividade. Não tem mais o que mudar", disse Levir. Confiante para a estréia com o Palmeiras, sábado, no Caio Martins, o treinador elogiou o desempenho do atacante Dill, que deve voltar ao time titular no clássico com os paulistas. Horário - Ao contrário do que dissera na segunda-feira, quando criticou duramente a possibilidade de alguns jogos serem disputados às 11 horas, o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, apresentou discurso com tom de resignação. "Tem outra solução? Se queremos nos classificar, então não podemos nos preocupar com isso. Temos de estar preparados para qualquer coisa", afirmou o dirigente. Sobre as condições do Caio Martins, ele voltou a dizer que o estádio está totalmente apto para receber o jogo com o Palmeiras. "Vamos ter a nossa segurança, a Polícia Civil e a Defesa Civil. E há um local específico para a entrada e saída da torcida palmeirense. Tudo com cobertura policial", disse Bebeto, revelando que foram postos à venda 10 mil ingressos, dois mil a menos que a capacidade do estádio. Segundo o dirigente, o Palmeiras terá direito a mil.