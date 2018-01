Levir busca conter euforia no Botafogo A goleada sobre o Brasiliense no sábado e a segunda posição na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro serviram para o técnico do Botafogo, Levir Culpi, alertar sobre a necessidade de os jogadores não se deixarem iludir com o bom momento alvinegro. De acordo com Levir, a tendência é a de que a competição fique cada vez mais equilibrada. ?Precisamos continuar com a seqüência de vitórias e não desperdiçar pontos dentro de casa." O próximo adversário do Botafogo será o União São João, que ainda não pontuou na competição, sexta-feira, em Araras. O atacante Leandrão lembrou que este fato não deve ser usado para que o Alvinegro desrespeite o adversário.