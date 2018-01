Levir celebra vitória do Atlético-MG e revela churrasco na véspera

Depois de algumas partidas atuando abaixo do esperado, o Atlético-MG lavou a alma com uma expressiva goleada por 4 a 1 diante do Flamengo, no Independência, no último domingo. A equipe entrou na rodada pressionada pela goleada sofrida no meio de semana para o Santos e pela distância do Corinthians na tabela. Para minimizar a tensão, o técnico Levir Culpi comandou um churrasco no sábado.

"Houve uma grande pressão sobre o Atlético-MG hoje, e sabe o que nós fizemos ontem (sábado)? Fizemos uma pelada com churrasco, conversamos e brincamos. Quando o trabalho está certo, não há motivo para ficar apreensivo. Você não pode pressionar a ponto de perder o equilíbrio. É manter a tranquilidade", declarou Levir após a partida.

A goleada impediu que o Corinthians abrisse ainda mais vantagem na liderança e manteve a diferença nos cinco pontos: 57 a 52. Na reta final da partida, a torcida atleticana voltou a entoar seu famoso grito de "eu acredito", dando o recado à equipe que ainda confia na conquista do Brasileirão.

"Foi muito bacana. Fiquei muito feliz de ver o torcedor participando. Estamos com eles também, pensamos a mesma coisa. Eu acredito piamente neste grupo. Nós estamos fechando o relacionamento pessoal, não nos conhecemos muito bem, não toleramos os erros de todos, e falta alguma coisa para nos acertamos melhor, mas eu confio plenamente neste grupo e vamos buscar coisas boas", apontou Levir.