Levir coloca cargo à disposição de Bebeto Um dia após o Botafogo ser derrotado pelo Gama, por 3 a 2, no Maracanã, e estar fora da Copa do Brasil, o técnico Levir Culpi resolveu pôr seu cargo e de toda comissão técnica à disposição do presidente Bebeto de Freitas. Mas ressaltou que pretende continuar à frente do comando do time carioca. E demonstrou otimismo. "Se mantivermos esse elenco, iremos disputar bem o Brasileiro. A torcida pode confiar", disse, lembrando que o atacante Luizão e o meia Têti ainda não estrearam pelo equipe do Botafogo. "São jogadores de qualidade e fazem falta a qualquer time." Ainda se recuperando de lesão na coxa direita, o meia Almir, destaque da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, realizou treino físico nesta quinta-feira pela manhã, em General Severiano. Com isso, aumentou as esperanças do treinador de contar com o atleta na estréia do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, dia 21, contra o Goiás, em Caio Martins. A previsão inicial dos médicos era a de que ele só atuaria na segunda partida do Botafogo no Brasileiro, em 25 de abril, contra o Santos.