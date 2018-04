Levir comanda rachão em último treino atleticano do ano

Campeão da Copa do Brasil e sem qualquer ambição na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG já vive clima de férias. Até por isso, o técnico Levir Culpi decidiu trocar o coletivo que estava marcado para esta sexta-feira e aplicar um descontraído rachão. No domingo, a equipe encerra a temporada diante do Botafogo, em Brasília.

Foi também o último treino atleticano em 2014. Isso porque Levir decidiu cancelar o trabalho de sábado. Com isso, o rachão desta sexta serviu como despedida das principais peças do elenco, que serão poupadas da partida de domingo e tiveram as férias antecipadas pela comissão técnica.

Diante do Botafogo, o Atlético-MG entrará com uma equipe reserva, somente com o atacante Carlos mantido entre os titulares. Se repetir a formação que treinou na quinta, Levir escalará o time com: Giovanni; Alex Silva, Tiago, Réver e Pedro Botelho; Pierre, Josué, Eduardo e Dodô; Marion e Carlos.