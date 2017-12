Levir comemora ?alegria dupla? com acessos O técnico Levir Culpi não conteve o choro ao falar de uma "alegria dupla e intensa" por ver Botafogo e Palmeiras classificados para a Primeira Divisão do futebol brasileiro. Ele disse ter recuperado a auto-estima após a rodada do sábado à noite pelo quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda exultante com a vitória do Botafogo sobre o Marília por 3 a 1, o treinador ressaltou que estava deixando para trás o pior ano de sua vida. "A minha felicidade pelo êxito do trabalho no Botafogo é enorme. E com a volta do Palmeiras à elite passa a ser maior ainda." Levir era o técnico do Palmeiras no final de 2002, quando o clube foi rebaixado. "Me sentia sim o responsável pela queda do Palmeiras, sua torcida, sua história, seus atletas e dirigentes, ninguém merecia aquele infortúnio. Mas agora o pesadelo passou." O treinador tem contrato verbal com o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, até 2005 e disse que pretende permanecer no clube carioca. Negou que tenha recebido propostas de outros clubes, dizendo apenas que gostaria de descansar após a última rodada do torneio, no sábado, quando o Botafogo enfrentará o Palmeiras, em São Paulo, num jogo que desde já ganhou caráter festivo. "Depois, só em janeiro." O técnico não se cansou de fazer referências ao ex-clube e disse que vai ser uma grande honra enfrentar o Palmeiras na situação "mais do que confortadora" em que se encontram os dois clubes. "O sentimento por que passei desde o rebaixamento do Palmeiras foi o de fracasso, impotência. Entrei em 2003 torcendo muito pelo Palmeiras e pelo Botafogo. A grandeza das duas torcidas foi fundamental para a reviravolta de ambos." Ele disse que o desgaste emocional numa Série B é maior que o da competição principal, quando se trabalha num grande clube, como o Botafogo. "A cobrança é bem maior, tudo é muito difícil. Importante agora é que Botafogo e Palmeiras nunca mais caiam." O técnico fez questão de dividir com os atletas, os torcedores alvinegros e Bebeto de Freitas a classificação. Destacou também a influência de sua família para obter sucesso no Botafogo. "A alegria que sinto é única. Não vou esquecer jamais desse presente duplo que recebi." Estórias - Levir Culpi está escrevendo um livro sobre passagens suas no futebol e deve concluí-lo somente em 2004. Nele, garantiu, vai estar registrado um capítulo especial ao Botafogo. "Agradeço ao Bebeto de Freitas por ter me dado a oportunidade de recuperar minha auto-estima. Sou um homem feliz."