Levir Culpi coloca cargo à disposição Após a goleada para o Goiás, na estréia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o técnico do Botafogo, Levir Culpi, disse que vai se reunir com o presidente Bebeto de Freitas e colocar o cargo à disposição. A tendência é a de que o dirigente não aceite o pedido. Desde que assumiu a presidência do clube, Bebeto sempre defendeu o treinador, dizendo que Levir só saíra do Botafogo no fim do seu mandato.