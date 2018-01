Levir Culpi deixa o São Caetano O técnico Levir Culpi não resistiu à derrota para o Fortaleza por 5 a 2, na noite de quarta-feira, e acertou na manhã desta quinta a sua saída do São Caetano. O mais cotado para substitui-lo é Jair Picerni, que fez história no comando do time do ABC paulista entre 2000 e 2002. ?Após a derrota para o Fortaleza, procurei os diretores para uma conversa e uma avaliação do trabalho?, contou Levir, que fez uma péssima campanha no comando do São Caetano - foram 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Assim, ele deixa o clube em 14º lugar no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. ?O grupo é muito bom, são jogadores dedicados e tenho certeza que em breve as vitórias vão acontecer?, afirmou o treinador. Sobre o futuro, Levir avisou que irá voltar a trabalhar só em 2006. ?Venhos de duas temporadas bem desgastantes. Eu pretendo ficar o restante do ano cuidando de algumas coisas que deixei de lado, descansar a cabeça e em janeiro voltar ao futebol?, revelou o treinador.