Levir Culpi deve deixar SP empregado O técnico do Palmeiras, Levir Culpi, está na mira de dois clubes: o Botafogo-RJ e o Internacional. O treinador afirmou ter intenção de permanecer no Palestra Itália em 2003, mas isso não acontecerá. Nos próximos dias, deverá ser anunciado seu desligamento do clube. Levir disse que vai avisar os dirigentes caso receba uma proposta, pois dará prioridade ao Palmeiras. Mas a diretoria não vai segurá-lo. Zinho é outro que está saindo. É provável que volte a Porto Alegre para atuar no Inter.