Levir Culpi é demitido no Cruzeiro Levir Culpi não é mais o técnico do Cruzeiro. O treinador foi demitido na manhã desta terça-feira pela diretoria do clube, depois de forte pressão da torcida, que já não o queria mais no comando do time. Os torcedores se mostravam aborrecidos com Levir já há algum tempo. O técnico estava estigmatizado depois da perda do Campeonato Estadual para o Ipatinga e de ter sido eliminado nas semifinais da Copa do Brasil pelo Paulista, de Jundiaí. Os dois dois jogos decisivos foram realizados no Mineirão. Além dessas derrotas, o time vai mal no Campeonato Brasileiro, onde ocupa apenas a 14ª posição, com 14 pontos em 10 rodadas. A diretoria do Cruzeiro ainda não decidiu o substituto mas, o mais provável é que o clube tente a contratação de Paulo César Gusmão, que se demitiu do Botafogo na semana passada. Outro nome cogitado na Toca da Raposa é o Geninho. A decisão dos dirigentes, no entanto, precisa ser tomada rapidamente. No domingo, o Cruzeiro tem o clássico contra o Atlético Mineiro.