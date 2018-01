Levir Culpi elogia time do Palmeiras O técnico Levir Culpi voltou a elogiar a qualidade do elenco do Palmeiras, adversário do Botafogo neste sábado, às 21h40, no estádio Caio Martins, na primeira partida do quadrangular final da Série B. "O Palmeiras é competitivo e marca muito bem. A equipe é bem armada pelo Picerni", disse o treinador do Botafogo. Levir ainda destacou o goleiro Marcos como um dos principais atletas do time paulista. "Ele é de alto nível. É campeão mundial pela seleção e tem experiência", elogiou. O técnico do Botafogo, por sua vez, não quis atribuir o favoritismo ao Palmeiras, destacando que o adversário pode ser superado em campo. Segundo Levir, o que vai decidir o vencedor será o "lado emocional dos atletas". Na única partida entre as duas equipes na Série B, o placar terminou em igualdade: 0 a 0, em junho, no Parque Antártica. No treino realizado nesta quinta-feira em Angra dos Reis, o time titular venceu o reserva por 1 a 0, com um belo gol do lateral-direito Márcio Gomes. E Levir pareceu ter desfeito sua única dúvida: o meia Almir deve ser o companheiro de ataque de Leandrão, enquanto Dill ficaria no banco de reservas. O primeiro participou de todo o coletivo entre os titulares e teve o desempenho elogiado pelo treinador. "Espero ser o titular. É uma oportunidade que não posso deixar escapar. Além disso, uma vitória será a arrancada para voltarmos à primeira divisão", disse Almir. "Se começar na reserva, nem vou reclamar. Quero é que o Botafogo conquiste a vaga", afirmou Dill. Lotação total - Dos 9 mil ingressos disponibilizados para a torcida do Botafogo, cerca de 8 mil já foram vendidos. A tendência é a de que os bilhetes se esgotem nesta sexta-feira. Somente as bilheterias de General Severiano e do Caio Martins estarão abertas para atender os torcedores.