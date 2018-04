Levir encerra polêmica com Fred: 'Não é nem mais assunto'

O técnico Levir Culpi encerrou neste domingo a polêmica com o atacante Fred. Após a derrota do Fluminense para o Vasco por 1 a 0, em Manaus, ele afirmou que o assunto foi resolvido em reunião com a diretoria. "Está tudo tranquilo. Não é nem mais assunto. Resolvemos entre nós. O presidente (Peter Siemsen) convocou uma reunião, convocou o técnico, o atleta e o diretor de futebol. Foi legal, todo mundo falou o que sentia e foi ótimo. Agora é pensar para frente", comentou.

Fred voltou a atuar pelo Fluminense neste domingo após ter ficado de fora da última partida em razão de uma desavença com Levir. Em entrevista coletiva, o atacante explicou que uma discussão entre ele e Gustavo Scarpa no vestiário motivou uma reprimenda do treinador, insatisfeito com as críticas de Fred ao companheiro.

O atacante ficou insatisfeito com a postura do comandante e pediu para não enfrentar o Volta Redonda no último domingo. No dia seguinte, surgiram rumores de que poderia deixar o clube. Somente na última quinta Fred e Levir Culpi se acertaram após as desavenças. "Nós já tínhamos combinado. Não precisa nem mais falar. O controle da parte física dos jogadores é feito pela comissão técnica. Ninguém gosta de sair. O cara quer ficar os 90 minutos. É isso, nada de diferente", disse.

Levir ainda comentou sobre a derrota que deu o título da Taça Guanabara ao adversário. "O Vasco mereceu o resultado, mas o Fluminense não merecia perder. Foi isso o que aconteceu. As circunstâncias levaram ao resultado ruim. Não faltaram oportunidades para marcar. Aliás, nós marcamos. Saímos 1 a 0. Não sei o que o árbitro marcou numa jogada daquelas, foi limpa", finalizou.