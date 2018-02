Levir Culpi exalta as revelações O técnico Levir Culpi evitou lamentar o vice-campeonato da sua equipe. Segundo ele, é importante para qualquer clube chegar nessa posição em um campeonato longo e difícil como o Brasileiro. "O campeonato serviu para revelarmos jovens com muito futuro. Além disso, a equipe soube se superar em diversos momentos difíceis e mostrou um amadurecimento no decorrer da competição. Ser vice-campeão não me deixa menos feliz, queria ser campeão, mas não deu". Na sua análise, o campeonato por pontos corridos é decisivo em todas as rodadas e isso ficou comprovado pela campanha do Atlético. "Deixamos de ganhar pontos em algumas rodadas, que foram fundamentais nessa hora, contra o São Paulo, Juventude e principalmente o Grêmio, onde tínhamos a vantagem numérica (no caso do São Paulo) e no placar", disse. Para o treinador, mesmo o vice-campeonato foi reconhecido pelos torcedores, que aplaudiam o time no final da partida. "No início da campanha, após a perda do título estadual, surgiram alguns problemas de relacionamento com a torcida também. Nós conseguimos harmonizar tudo isso e acho que foi o fruto de um trabalho da diretoria, atletas e torcida principalmente, feito com muita harmonia e que terminou de forma positiva." Sobre a sua possível transferência para o futebol mineiro, para treinar o Cruzeiro, Levir foi cauteloso e disse que vai esperar a reunião que deve acontecer ainda nesta semana com a diretoria atleticana. "Isso deve ficar resolvido logo. O campeonato terminou e agora é o momento das especulações e também das possibilidades profissionais", concluiu.