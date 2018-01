Levir Culpi ganha espaço e passa a ser cotado no São Paulo

O técnico Levir Culpi é um dos cotados para assumir o comando do São Paulo na próxima temporada. O treinador está sem equipe desde que saiu do Atlético-MG semanas atrás e desfruta de boa aceitação no clube do Morumbi, onde trabalhou no ano 2000, quando foi campeão paulista e vice da Copa do Brasil.

Segundo fontes próximas à diretoria são-paulina, as negociações já se iniciaram. Porém, a assessoria de imprensa do treinador afirmou que não houve contato e o clube por enquanto não se pronunciou mais sobre a busca por técnico. A diretoria vai esperar o desfecho no Campeonato Brasileiro e aguardar se confirma a vaga na Copa Libertadores antes de prosseguir com as tentativas de contratação.

Desde a saída de Doriva, no começo de novembro, Milton Cruz tem sido o treinador interino. O presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e o vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, chegaram a estipular prazos para a definição do treinador, mas a previsão não foi cumprida. Nesse período, um dos alvos da diretoria, como Diego Aguirre, por exemplo, acertou com o Atlético-MG.

A interinidade no comando do São Paulo coincide com o período entre abril e junho deste ano, quando entre a saída de Muricy Ramalho e a vinda de Juan Carlos Osorio a equipe ficou sob o comando de Milton Cruz. Ao contrário dessa ocasião, o panorama atual é de focar em menos opções. O processo tem sido conduzido sob sigilo dentro da diretoria.