Levir Culpi improvisa lateral no Botafogo O meia Túlio foi improvisado na lateral-direita durante o treino desta sexta-feira pelo técnico do Botafogo, Levir Culpi, por causa da contusão no púbis do titular Márcio Gomes. A tendência é a de que Gomes não tenha condições de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Vila Nova-GO, no dia 26. "A preferência é do Rodrigo, mas preciso ter opções em caso de emergência, por isso, fiz a experiência", disse o técnico do Botafogo. Na terça-feira, o Alvinegro realiza seu último jogo-treino, contra o Volta Redonda, às 15h30, no Caio Martins, antes da estréia na Segunda Divisão.