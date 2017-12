Levir Culpi pede tempo no São Caetano A vitória do São Caetano sobre o Corinthians por 2 a 0, no último sábado, deu ao técnico Levir Culpi um tempo para respirar, depois de uma derrota e um empate à frente do time. Mas ele acha que ainda serão necessários cerca de 30 dias para colocar o grupo em ordem e buscar melhores posições no Campeonato Brasileiro. "Temos vários problemas de contusão e uma deficiência no condicionamento físico do elenco", alerta o técnico, explicando que muitos jogadores chegaram no grupo durante a competição e que não existe uma "homogeneidade" no preparo. "isso faz diferença durante os jogos", completa. Mas nada como uma vitória importante para ganhar motivação. Com 28 pontos, o São Caetano ainda não está entre os cinco primeiros colocados. Mas espera chegar perto disso na quarta-feira, quando receberá no Estádio Anacleto Campanella o Atlético Paranaense. O time não terá o atacante Edilson e o volante Paulo Miranda, que cumprirão suspensão por expulsão.