Levir Culpi realiza testes no Botafogo Com a classificação para a próxima fase da Série B do Campeonato Brasileiro garantida, o técnico do Botafogo, Levir Culpi, vem realizando alguns testes na equipe. Para o jogo com o São Raimundo, neste sábado, ele já confirmou que Jefferson vai substituir Max. Na zaga, o treinador não vai contar com Sandro, que sentiu dores no joelho. Mas ele já seria poupado por causa dos dois cartões amarelos. "Levei uma pancada e é melhor me precaver. Não tem porque forçar uma situação. Estamos classificados e prefiro entrar bem na fase seguinte", disse Sandro, que atuou em 20 das 21 partidas do Botafogo na competição. Com isso, Levir vai improvisar o volante Fernando ao lado de Edgar. Gilmar, que seria o substituto, está suspenso.