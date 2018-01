Levir Culpi se oferece para treinar voluntariamente a Chapecoense

Desempregado desde que foi demitido do Fluminense dia 6 de novembro, Levir Culpi se colocou à disposição da Chapecoense até o fim do Campeonato Catarinense de 2017. A equipe perdeu a grande maioria de seu elenco e comissão técnica em acidente aéreo na Colômbia.

Por meio de rede social, Levir Culpi se dispôs a trabalhar na Chapecoense de forma voluntária, deixando apenas com que a diretoria do time aceite ou não a proposta. O técnico deixou o Fluminense após perder por 4 a 2 para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 52 jogos, sendo 22 vitórias, 15 empates e 15 derrotas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há dois anos, o técnico já havia demonstrado interesse em treinar o time. Além disso, Levir tem amizade com o presidente do conselho deliberativo da Chapecoense, Plínio David de Nes Filho, o que poderia facilitar a nomeação do novo comandante.

Ontem pela manhã acordei decidido a oferecer meu trabalho de forma voluntária à Chapecoense até o final do Campeonato Estadual em maio. — Levir Culpi (@LevirCulpi) 6 de dezembro de 2016

Nesse momento de consternação, ofereço apenas uma mão e me coloco à disposição. Porém, essa é uma escolha que cabe ao Clube, ao seu tempo... — Levir Culpi (@LevirCulpi) 6 de dezembro de 2016

Caio Júnior era o comandante da Chapecoense neste ano, conduzindo a equipe a sua primeira final em um torneio internacional. Após o acidente que vitimou o treinador e mais 70 pessoas, a Conmebol anunciou nesta segunda-feira que o time catarinense é o campeão da Copa Sul-Americana.

Antes de treinar o Fluminense, Levir teve a sua quarta passagem pelo Atlético Mineiro como técnico, entre 2014 e 2015. No primeiro destes dois anos, ele faturou o título da Copa do Brasil e levou o time à Libertadores do ano seguinte. A Chapecoense disputará a competição continental em 2017 por ter sido declarada campeã da Copa Sul-Americana.