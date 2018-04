Levir Culpi sinaliza com entrada de Wellington no meio de campo do Fluminense

O técnico Levir Culpi indicou nesta sexta-feira que o meia Wellington pode começar entre os titulares no duelo contra a Ponte Preta, neste domingo, às 11 horas, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador fez a sua reestreia com a camisa tricolor na vitória sobre o Ypiranga-RS por 2 a 0, na última quarta-feira, em Erechim (RS), resultado que garantiu a equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil. Wellington entrou no segundo tempo, quando o jogo estava empatado sem gols e deu nova movimentação para o setor ofensivo.

Outras duas novidades para o duelo contra a Ponte Preta podem ser a estreia de Danilinho e Marquinho. "Vamos manter uma base de oito ou nove jogadores, até para facilitar quem está entrando agora. Tem chance de o Wellington ser titular. É certo que ele vai participar do jogo. Estamos analisando se será melhor entrar de início ou durante a partida. Dos outros reforços, Danilinho já tem condições de jogo e pode ser relacionado. Marquinho, talvez", avisou o treinador.

Levir Culpi contemporizou ter que jogar pela manhã e espera que o horário atraia mais torcedores para o estádio. "Me lembro que em Minas as famílias iam ao estádio e depois seguiam para o almoço. Se considerar a possível temperatura alta das 11 horas, é mais desgastante, até por ser um horário novo, que os jogadores ainda estão se adaptando. Mas as experiências que eu vi foram boas, principalmente na participação do torcedor. E nós precisamos da torcida", ressaltou.

No Brasileirão, o Fluminense vem de derrota para o Atlético Paranaense por 1 a 0, fora de casa. Atualmente, ocupa a 12.ª colocação na tabela de classificação, com 21 pontos. A Ponte Preta tem três a mais e está em oitavo lugar.