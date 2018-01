Levir defende garotos no Botafogo O técnico do Botafogo, Levir Culpi, assumiu toda a responsabilidade pela escalação dos jovens meias Thiago Xavier e Anderson na vitória do Alvinegro sobre o Olaria, por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca. Os dois jogadores não renderam o esperado e acabaram vaiados pelos torcedores que compareceram ao Caio Martins. "Tem gente que vai para torcer e tem gente que vai para procurar defeitos. Os torcedores precisam ver que são garotos que estão começando", afirmou Levir. "É claro que estes jogadores vão dar tudo de si para colaborar." O meias Valdo e Daniel, que entraram no segundo tempo da partida, devem ser titulares no jogo com o Americano, quarta-feira. Eles haviam ficado na reserva por ainda não estarem 100% fisicamente.