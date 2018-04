Levir define Fluminense com Osvaldo e Magno Alves no ataque O Fluminense está pronto para a decisão da Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio, nesta quarta-feira, diante do Atlético Paranaense, em Juiz de Fora. Nesta terça, o técnico Levir Culpi comandando um treinamento nas Laranjeiras e indicou a escalação de Magno Alves e Osvaldo no setor ofensivo, que não pode contar com o suspenso Fred.