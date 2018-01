Levir define mudanças até o dia 31 Após semanas de indefinições e especulações sobre quem seria o novo técnico do Botafogo, o presidente eleito, Bebeto de Freitas, anunciou nesta quinta-feira o nome de Levir Culpi para ocupar o cargo. Demitido do Palmeiras, o treinador está passando férias em Curitiba e será apresentado nesta sexta pela manhã aos jogadores, na sede do clube, em General Severiano, em Botafogo, zona sul. À tarde, ele já comanda o primeiro treino na equipe. "Acertamos todos os detalhes no período de Natal. Em nenhum momento o Levir se preocupou com dinheiro e sim com a situação do Botafogo", disse Bebeto, que chegou a viajar para Curitiba, no último domingo, onde conversou pessoalmente com o treinador. O dirigente disse que a principal função de Levir será a de reestruturar a equipe para a próxima temporada. Bebeto considerou importante a opção do treinador pelo Botafogo. "Ele está ciente de todos os problemas do clube e vem para enfrentar mais um desafio na carreira", afirmou o dirigente. Levir vai observar os jogadores que tem a disposição e deve definir as dispensas até o dia 31 de dezembro. Ele também vai estudar nomes para reforçar o time. Além do novo técnico, Bebeto informou ainda que em 2003 o Botafogo voltará a treinar em General Severiano. O estádio de Caio Martins, atualmente usado para os treinamentos, ficará reservado para a disputa dos jogos da equipe. Além disso, a pré-temporada vai acontecer entre os dias 2 e 19 de janeiro, nas cidades serranas de Teresópolis e Cordeiro. Levir Culpi foi jogador do Botafogo em 1973 e desde que se tornou treinador, em 1986, jamais treinou uma equipe carioca. Durante o último Campeonato Brasileiro trabalhou no Palmeiras e tentou, sem sucesso, manter o time na Primeira Divisão.