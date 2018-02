Levir deve acertar com Cruzeiro hoje Vice-campeão brasileiro de 2004 com o Atlético-PR, o técnico Levir Culpi deverá anunciar nesta terça-feira que está mudando de casa. O treinador deverá treinar o Cruzeiro na temporada 2005, onde já esteve em outras duas oportunidades - entre 96 e 98. O Atlético-PR, por sua vez, já pensa num substituto. A diretoria anunciou que gostaria de contar com Paulo Bonamigo, mas admite que o treinador deve continuar no Botafogo. Por conta disso, deverá abrir negociações com outros treinadores. Fala-se em Péricles Chamusca, Cuca e Geninho. As chances maiores, no entanto, estão com Geninho.