Levir deve escalar Botafogo no 4-5-1 O técnico Levir Culpi, do Botafogo, orientou um treinamento nesta sexta-feira com uma formação diferente: 4-5-1. Como não poderá contar com os volantes Túlio e Fernando, suspensos, ele fez essa opção de esquema. Com isso, o meia Valdo começará como titular, neste domingo, no clássico contra o Flamengo. Levir também conta com o retorno do zagueiro Gilmar e do lateral-direito Márcio Gomes, que retornam ao time após cumprirem suspensão por causa do terceiro cartão amarelo. O atacante Leandrão vai atuar sozinho na frente sendo auxiliado pelos meias Camacho e Valdo.